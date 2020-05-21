21 мая. Mossovetinfo.ru – Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 10 марта опустился ниже 71 рубля, в начале сессии доллар торговался по 70,98 рубля, следует из данных торгов.



Курс евро впервые с 6 марта опустился ниже 78 рублей – до 77,9 рубля.



Укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть, которые достигли 10-недельног максимума.