Другие материалы
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В России
21.05.2020, 11:44
Курс доллара на торгах упал ниже 71 рубля впервые с марта
21 мая. Mossovetinfo.ru – Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 10 марта опустился ниже 71 рубля, в начале сессии доллар торговался по 70,98 рубля, следует из данных торгов. ...
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В России
21.05.2020, 11:07
Более 90 тысяч человек в России вылечились от коронавируса
21 мая. Mossovetinfo.ru – С начала пандемии коронавируса в России от заражения вылечились 92 681 человек, сообщает оперативный штаб. Всего на 21 мая в России выявлено 317 554 случая заболеван...
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В России
21.05.2020, 11:03
Более 3 тысяч человек скончались в России от коронавируса
21 мая. Mossovetinfo.ru – В России от коронавируса скончались уже 3 099 человек, сообщает оперативный штаб. Всего на 21 мая в России выявлено 317 554 случая заболевания. Вылечились от заболев...