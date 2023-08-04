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В России     14.08.2023 09:26

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 руб. впервые с 23 марта 2022 года

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Теги:  доллар  курс доллара  монетарные власти  Сергей Миронов  мнение 

14 августа — Mossovetinfo.ru — Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 руб. впервые с 23 марта 2022 года,свидетельствуют данные торгов.

Накануне лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем telegram-канале написал "Что должны сделать ЦБ РФ и Минфин для стабилизации и снижения курса рубля?".

По словам Миронова:

"Российские монетарные власти не могут справиться с проблемой, потому что они и есть проблема. Депутаты нашей фракции «Справедливая Россия – За правду» всегда предупреждали что «независимый» Центробанк – зло и в критический момент это может сыграть роковую роль. В глобальной финансовой империи доллара, жестко управляемой из единого центра, независимость – иллюзия. Если ЦБ не встроен в систему российского государства, значит, у него другие хозяева, и он выполняет их волю. И, к сожалению, делает это успешно.

В последние месяцы аналитики отмечают, что на валютном рынке происходят подозрительные операции и в целом целенаправленная игра против рубля. И такая игра невозможна без участия самого главного игрока – Центробанка и его кредитных ресурсов. Рубль не просто не поддерживают – его целенаправленно топят.

А как помочь рублю, в ЦБ прекрасно знают. Мы много лет предлагали ввести обязательную продажу валютной выручки экспортерами и поставить заслон на пути утечки капиталов из страны. И когда после начала спецоперации ЦБ наконец пошел на эти меры, мы помним, как после первоначального падения стал резко укрепляться рубль. Но постепенно ограничения сняли, и ситуация стала разворачиваться в обратном направлении. И я уверен, что неслучайно.

Ослабление рубля – новый этап экономической борьбы Запада против России. После того как стало ясно, что Россия сумела противостоять санкциям, Запад стал искать другие способы подрыва нашей экономики. И нашел! И, в отличие от санкций, девальвация рубля не грозит Западу побочными эффектами, а наши главные козыри – огромные ресурсы, дешевые энергоносители – в данном случае нам не помогут.

В итоге с начала года рубль потерял 34%, за первые дни августа доллар вырос на 2,5% и стремится к отметке 100. С июля начался разгон инфляции, в результате чего темпы роста потребительских цен в пересчете на год достигли 10%, чему не помешало даже сезонное удешевление ряда продуктов.

Связь между обвалом рубля и инфляцией очевидна. Правда, аналитики в числе причин разгона цен называют еще и бурный рост частного потребления, но это как раз следствие падающего рубля: люди спешат покупать, пока товары не подорожали. Когда старые запасы иссякнут, цены еще резче пойдут вверх".

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Теги: 
доллар  курс доллара  монетарные власти  Сергей Миронов  мнение 

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