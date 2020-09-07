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В России
07.09.2020, 13:18
Курс евро на бирже поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года
7 сентября. Mossovetinfo.ru – Курс евро на Московской бирже поднялся в ходе торгов выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных торгов. В настоящее время евро на Московской ...
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В России
07.09.2020, 02:02
Штрафы за проблемы с оказанием услуг ЖКХ могут вырасти в несколько раз
7 сентября. Mossovetinfo.ru – До конца сентября в Госдуму будет внесен законопроект, которые предусматривает резкое увеличение сумм штрафов за проблемы с оказанием услуг ЖКХ, сообщают «Известия» с...
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В России
07.09.2020, 01:49
С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде
7 сентября. Mossovetinfo.ru – С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять не только без привлечения сотрудников ГИБДД, но и без оформления бумаг - с помощью мобильного приложения «Помощник ОСАГО»,...