7 сентября. Mossovetinfo.ru – Курс евро на Московской бирже поднялся в ходе торгов выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных торгов.



В настоящее время евро на Московской бирже торгуется на уровне 89,85 рубля.



Кроме того, в ходе торгов курс доллара впервые с 26 августа вырос выше 76 рублей. В настоящее время доллар торгуется на уровне 75,99 рубля.