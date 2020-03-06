6 марта. Mossovetinfo.ru – Курс евро вырос сразу на 18 копеек до 76,08 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.
Отметку в 76 рублей курс евро превысил впервые с января 2019 года.
Курс доллара вырос на 6 копеек и составил 67,85 рубля.
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