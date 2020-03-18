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В России     18.03.2020 10:51

Курс евро на московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с февраля 2016 года

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Теги:  курсы валют  Московская биржа  торги 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Курсы доллара и евро на торгах на Московской бирже поднялись до максимума с февраля 2016 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Курс доллара в начале торгов поднялся выше 79 рублей, однако затем откатился до отметки в 76,94 рубля за доллар.

Курс евро впервые с февраля 2016 года превысил 85 рублей. Сейчас он торгуется на уровне 84,65 рубля за доллар.


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Теги: 
курсы валют  Московская биржа  торги 

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