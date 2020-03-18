18 марта. Mossovetinfo.ru – Курсы доллара и евро на торгах на Московской бирже поднялись до максимума с февраля 2016 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.



Курс доллара в начале торгов поднялся выше 79 рублей, однако затем откатился до отметки в 76,94 рубля за доллар.



Курс евро впервые с февраля 2016 года превысил 85 рублей. Сейчас он торгуется на уровне 84,65 рубля за доллар.