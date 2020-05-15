15 мая. Mossovetinfo.ru – Курс евро на торгах на московской бирже впервые с 6 марта опустился ниже 79 рублей, следует из данных торгов.



В ходе торгов курс евро опустился до 78,98 рубля. Курс доллара также снизился и торгуется на уровне 73,0375.



Укрепление рубля эксперты связывают с ростом цен на нефть.