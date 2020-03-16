16 марта. Mossovetinfo.ru – Курс евро на Московской бирже вырос в понедельник 4,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и поднялся до 84,12 рубля.



Доллар вырос на 2,9% - до 74,7 рубля.



Падение российской валюты происходит на фоне падения нефтяных цен. В ходе торгов на Лондонской бирже майские фьючерсы на нефть марки Brent упали до 31,6 доллара за баррель, на нефть марки WTI – до 30,55 доллара за баррель.