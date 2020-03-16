Другие материалы
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В России
18.03.2020, 14:36
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 147 человек
18 марта. Mossovetinfo.ru – Число заразившихся коронавирусом в России возросло со 114 до 147 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распр...
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В России
18.03.2020, 14:00
Мишустин поручил с 20 марта ограничить авиаперелеты в США, Великобританию и ОАЭ
18 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта РФ ограничить с 20 марта авиаперелеты в США, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты, поруч...
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В России
18.03.2020, 12:02
Более 17 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса - Роспотребнадзор
18 марта. Mossovetinfo.ru – Более 17 тысяч человек, прибывших в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, находятся под медицинским наблюдением, сообщается на официальном са...