Курс евро на торгах на Московской бирже достиг ₽100

6 июля — Mossovetinfo.ru — Европейская валюта достигла 100 ₽ впервые с 29 марта прошлого года. Курс доллара превысил 92 ₽ впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных Московской биржи, продолжая устойчивый рост.



Также, курс евро к доллару снижается в четверг утром после выхода днем ранее протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.



По состоянию на 7.41 мск курс евро к доллару снижается до 1,0837 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0851 доллара. Курс доллара к иене опускается до 144,03 иены со 144,64 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,07%, до 103,44 пункта.



Основной фактор продолжающегося снижения рубля - изменения в торговом балансе, однако в этом снижении ЦБ РФ не видит рисков финансовой стабильности. Об этом журналистам 4 июля сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.