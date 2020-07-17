17 июля. Mossovetinfo.ru – В ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся до 82,05 рубля, следует из данных биржи.
В последний раз курс евро поднимался выше 82 рублей 4 мая.
Курс доллара также вырос и достиг 71,87 рубля.
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