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В России     12.09.2024 12:34

Лавров: Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по России

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Теги:  Лавров  Украина  дипломатия  ограничения  НАТО  удары  Россия  гражданские объекты 

12 сентября — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по территории России и сейчас делает усилия, чтобы это решение покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве. Об этом Лавров сообщил выступая на посольском «круглом столе» по теме урегулирования ситуации вокруг Украины. Мероприятие транслировалось в прямом эфире по ряду каналов в интернет.

«Нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудии для атаки на территории РФ было принято давно. Сейчас его пытаются покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве», - сказал Лавров

Также Лавров сообщил, что специалисты НАТО координируют удары по гражданским объектам на территории РФ и помимо вооружений, НАТОвцы передают киевскому режиму данные своей военно-космической разведки, и эти сведения используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине территории России.

Лавров подчеркнул, что этими целями являются жилые дома, объекты жизнеобеспечения, энергетическая и промышленная инфраструктура и социальные объекты: школы, детсады и поликлиники. Глава МИД РФ подчеркнул, что западные военные специалисты «буквально в ручном режиме» осуществляют координацию нанесения ударов высокоточными средствами по целям, которые являются сугубо гражданскими.

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Теги: 
Лавров  Украина  дипломатия  ограничения  НАТО  удары  Россия  гражданские объекты 

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