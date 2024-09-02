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12.09.2024, 12:34
Лавров: Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по России
12 сентября — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Запад давно снял ограничения н...
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В России
05.09.2024, 08:51
Генпрокурор Краснов предложил упорядочить работу «мутных структур и физлиц» в интернет-пространстве
5 сентября — Mossovetinfo.ru — Работу «мутных» физических и юридических лиц в интернет-пространстве необходимо уре...
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В России
02.09.2024, 10:58
Путин: ВС России сделают всё, чтобы восстановить жизнь школьников в приграничье
2 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в средн...