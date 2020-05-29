29 мая. Mossovetinfo.ru – Лекарства от респираторных заболеваний в апреле подорожали в России на 7,6% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой данные DSM Group.



Также выросли в цене средства для лечения кожных заболеваний (рост на 7,4%), препараты для лечения костно-мышечной системы (7,3%), лекарства для лечения сердечно-сосудистой системы (7,2%). Также отмечен рост цен на лекарства для лечения нервной системы (6,4%) и системы пищеварения (6,3%).



Больше всего в апреле выросли в цене гормональные препараты – рост составил 10,3%.



При этом, отдельные препараты выросли в цене на 20-50%.



В среднем цены на лекарства в апреле выросли на 6,7%.



Эксперты связывают рост цен на лекарства с тем, что из-за колебаний курса рубля для лекарств российского производства выросла стоимость фармакологического сырья, а для зарубежных лекарств – закупочная цена.