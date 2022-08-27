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В России     27.08.2022 22:27

Лесные пожары на территории Рязанской области полностью локализованы

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Теги:  Рязанская область  лесные пожары 

27 августа. Mo0ssovetinfo.ru - Принято решение о начале вывода из Рязанской области людей и техники, привлеченных из Москвы, в связи с тем, что лесные пожары на территории региона локализованы. сообщается на сайте правительства России.

Сообщается, что длина защитной полосы составляет порядка 100 км, ширина - до 20 м в отдельных местах. Она обустроена с целью недопущения дальнейшего распространения пожаров. Также отмечается, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется, возможность распространения пожаров исключена.

17 августа первая группа людей и техники из Москвы в количестве 78 единиц техники и около 240 пожарных и спасателей были направлены на помощь МЧС для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области которые стали причиной запаха гари в Москве, ранее сообщало ИА МОССОВЕТ.

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Теги: 
Рязанская область  лесные пожары 

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