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В России     23.03.2021 15:19

Льготы, введенные в связи с пандемией COVID-19, отменят с 1 апреля

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Теги:  коронавирус  COVID-19  пандемия  льготы  отмена 

23 марта. Mossovetinfo.ru — С 1 апреля в России отменят ряд льгот, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщает «Парламентская газета».

До этой даты россияне могут подать заявление на получение новогодних выплат семьям с детьми (по пять тысяч рублей на каждого ребенка).

Кроме того, с 1 апреля перестают действовать рекомендации Центробанка о реструктуризации кредитов гражданам, переболевшим коронавирусом, или тем, у кого в результате пандемии значительно снизились доходы.

Также с 1 апреля прекращает действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, который позволял обращаться в службы занятости через порталы госуслуг, и получать через них же уведомления о пособиях по безработице.

Помимо этого, с 1 апреля граждане старше 65 лет не смогут оформлять больничные листы для соблюдения режима самоизоляции и получать по ним выплаты по временной нетрудоспособности. В тоже время, согласно постановлению правительства, которое отменяет “карантинные больничные», работодателям рекомендуется переводить пожилых сотрудников на удаленную работу в приоритетном порядке.

С 1 апреля Центробанк запрещает пополнение наличными анонимных электронных кошельков, в том числе WebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторые виды проездных и карт школьников. Теперь пополнять такие кошельки и карты можно будет только с авторизованного банковского счета.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  пандемия  льготы  отмена 

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