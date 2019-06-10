10 июня. Mossovetinfo.ru – Утечка личных данных почти 900 тысяч россиян произошла из баз данных Альфа-банка, ОТП Банка и Хоум Кредит Банка, сообщает «Коммерсантъ».
Сообщается, что утечка произошла в конце мая. В сеть попали имена клиентов, их телефоны и паспортные данные. Базы собирались несколько лет назад, однако часть информации из них до сих пор актуальна.
В пресс-службах Альфа-банка и Хоум Кредит банка заявили, что проверят достоверность информации об утечке данных. Представители ОТП Бана заявили, что не зафиксировали утечек информации.
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