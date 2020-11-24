24 ноября. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с 20201 года, заявила на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова отметила, что в соответствии с российским законодательством, вакцинация будет добровольной.
Вице-премьер также сообщила, что в настоящий момент в оборот выпущено 117 тысяч доз вакцины Спутник V. До конца года планируется выпустить еще более 2 миллионов доз вакцины.
Кроме того, 18 ноября получено разрешение министерства здравоохранения на пострегистрационные клинические исследования вакцины ЭпиВакКорона. Начата работа по ее внедрению в гражданский оборот.
Помимо этого, до декабря должны быть завершены клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова. После этого вакцина будет зарегистрирована и начнутся ее пострегистрационные испытания.
11:38 В России Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 2021 года
11:01 В России В России за сутки зафиксировано максимальное число смертей от COVID-19
10:40 Город (Москва и область) Более 5 тысяч москвичей получили квартиры по реновации с начала года
10:09 В России В МВД утвердили изменения в водительских правах и ПТС
19:09 В мире Российский миротворец ранен в Карабахе при взрыве мины
09:03 Город (Москва и область) C 21 ноября на год закрыт вестибюль станции метро «Новослободская»
12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей
09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше
21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти
14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах
14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время