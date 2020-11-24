24 ноября. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с 20201 года, заявила на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека вице-премьер Татьяна Голикова.



Голикова отметила, что в соответствии с российским законодательством, вакцинация будет добровольной.



Вице-премьер также сообщила, что в настоящий момент в оборот выпущено 117 тысяч доз вакцины Спутник V. До конца года планируется выпустить еще более 2 миллионов доз вакцины.



Кроме того, 18 ноября получено разрешение министерства здравоохранения на пострегистрационные клинические исследования вакцины ЭпиВакКорона. Начата работа по ее внедрению в гражданский оборот.



Помимо этого, до декабря должны быть завершены клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова. После этого вакцина будет зарегистрирована и начнутся ее пострегистрационные испытания.