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В России     24.11.2020 11:38

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 2021 года

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Теги:  коронавирус  вакцинация  Татьяна Голикова  вакцины 

24 ноября. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с 20201 года, заявила на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что в соответствии с российским законодательством, вакцинация будет добровольной.

Вице-премьер также сообщила, что в настоящий момент в оборот выпущено 117 тысяч доз вакцины Спутник V. До конца года планируется выпустить еще более 2 миллионов доз вакцины.

Кроме того, 18 ноября получено разрешение министерства здравоохранения на пострегистрационные клинические исследования вакцины ЭпиВакКорона. Начата работа по ее внедрению в гражданский оборот.

Помимо этого, до декабря должны быть завершены клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова. После этого вакцина будет зарегистрирована и начнутся ее пострегистрационные испытания.


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Теги: 
коронавирус  вакцинация  Татьяна Голикова  вакцины 

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