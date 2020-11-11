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В России     11.11.2020 19:09

Массовая вакцинация от коронавируса по месту жительства начнется в январе-феврале - Гинцбург

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Теги:  коронавирус  вакцина  вакцинация 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронравируса вакциной «Спутник V» может стартовать в России в январе-феврале, сообщил журналистам директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, к этому периоду объем производства вакцины «Спутник V» достигнет 5-6 миллионов доз в месяц. Это позволит проводить вакцинацию для всех граждан, независимо от того, входят ли они в группы риска. С таким объемом производства вакцинацию граждан можно будет проводить по месту жительства.

Гинцбург также заявил, что для того, чтобы сделать эпидемию коронавируса вакциноуправляемой, необходимо провакцинировать от 70 до 77% населения страны. Выход на объем производства в 5-6 миллионов доз вакцины в месяц позволит в течение 10-12 месяцев выпустить необходимое для этого количество препарата.


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Теги: 
коронавирус  вакцина  вакцинация 

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