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В России     27.11.2020 16:56

Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав

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Теги:  Михаил Мурашко  Минздрав  коронавирус  вакцинация 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России в январе-феврале 2021 года, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

По словам Мурашко, вакцинация уже началась, кроме того, сейчас идет масштабирование производства.

Уже в декабре будут вакцинированы группы риска, к которым относятся врачи и медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, а также пожилые люди и люди, страдающие сахарным диабетом, ожирением и гипертонией.

После этого в январе-феврале начнется массовая вакцинация остальных граждан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что массовую вакцинацию от коронавируса планируется начать до конца текущего года.


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Теги: 
Михаил Мурашко  Минздрав  коронавирус  вакцинация 

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