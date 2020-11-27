27 ноября. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России в январе-феврале 2021 года, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.



По словам Мурашко, вакцинация уже началась, кроме того, сейчас идет масштабирование производства.



Уже в декабре будут вакцинированы группы риска, к которым относятся врачи и медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, а также пожилые люди и люди, страдающие сахарным диабетом, ожирением и гипертонией.



После этого в январе-феврале начнется массовая вакцинация остальных граждан.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что массовую вакцинацию от коронавируса планируется начать до конца текущего года.