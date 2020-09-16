16 сентября. Mossovetinfo.ru - Движение ОНФ намерено обратиться в правительство с предложениями о новых мерах поддержки семей, в том числе с разрешением тратить материнский капитал на ремонт жилья, сообщают «Известия», со ссылкой на члена ОНФ и Общественной платы Юлию Зимову.
Как рассказала Зимова, в результате исследования, проведенного ОНФ в конце 2019 года, 46% респондентов хотели бы потратить материнский капитал на улучшение имеющегося жилья, например на газификацию и электрификацию. В то время как сейчас его можно потратить только на покупку нового жилья.
Предложение ОНФ готовы поддержать в Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях. В Минстрое «Известиям» сообщили, что, когда предложение ОНФ к ним поступит, оно будет изучено.
Ранее сообщалось, что в 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%.
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