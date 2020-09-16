 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В России     16.09.2020 10:58

Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  материнский капитал  жилье  ремонт  ОНФ 

16 сентября. Mossovetinfo.ru - Движение ОНФ намерено обратиться в правительство с предложениями о новых мерах поддержки семей, в том числе с разрешением тратить материнский капитал на ремонт жилья, сообщают «Известия», со ссылкой на члена ОНФ и Общественной платы Юлию Зимову.

Как рассказала Зимова, в результате исследования, проведенного ОНФ в конце 2019 года, 46% респондентов хотели бы потратить материнский капитал на улучшение имеющегося жилья, например на газификацию и электрификацию. В то время как сейчас его можно потратить только на покупку нового жилья.

Предложение ОНФ готовы поддержать в Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях. В Минстрое «Известиям» сообщили, что, когда предложение ОНФ к ним поступит, оно будет изучено.

Ранее сообщалось, что в 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
материнский капитал  жилье  ремонт  ОНФ 

Возврат к списку

Лента новостей

11:28 Общество В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

10:58 В России Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья

10:36 Общество Число новых случаев коронавируса в Москве продолжает расти

06:14 Город (Москва и область) Подмосковье готово к началу отопительного периода

02:07 Общество Теплая и комфортная погода ожидается в Москве 16 сентября

Актуальные материалы

08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru