29 января. Mossovetinfo.ru – МЧС предупредило жителей Московской области о неблагоприятных погодных условиях в регионе во вторник, 30 января.



Ожидается снег, местами сильный, метель, местами снежные заносы. Ветер с порывами до 17 метров в секунду.