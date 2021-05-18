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В России     18.05.2021 10:06

МЧС: Оповещение о чрезвычайных ситуациях в России будет осуществляться единым сигналом

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Теги:  МЧС  угрозы  оповещение  сигнал 

18 мая. Mossovetinfo.ru — Оповещать россиян о чрезвычайных ситуациях и опасностях будут единым сигналом «Внимание всем!», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

При получении сигнала гражданам будет необходимо включить телевизор или радио, где будет транслироваться подробная информация об угрозе. Кроме того, информация будет дублироваться текстовыми сообщениями на мобильные телефоны граждан.

Ранее в России действовали различные сигналы опасности «Внимание всем!», «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Радиационная опасность!», «Угроза катастрофического затопления!», а также сигналы их отмены. Однако в ведомстве приняли решение, что использовать различные сигналы для различных угроз нецелесообразно, так как гражданам сложно их запомнить. Поэтому принято решение о введении единого сигнала оповещения населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях.

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Теги: 
МЧС  угрозы  оповещение  сигнал 

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