 
Актуальные темы: пропуск пропуска коронавирус реновация
В России     03.06.2020 12:08

МЧС впервые включит сирены и прервет передачи на ТВ по всей России

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЧС  оповещение  проверка 

3 июня. Mossovetinfo.ru – В октябре 2020 года МЧС намерена провести во всех российских регионах комплексную проверку систем оповещения, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проверки планируется запуск электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов во всех регионах.

Решение о проведении масштабной проверки было принято на заседании правительственной комиссии.

Отмечается, что возможности систем оповещения были использованы для информирования населения об ограничительных мерах, введенных в стране в связи с распространением коронавируса.

Также сообщается, что к 2030 году не менее 90% населения должны иметь возможность получать экстренную информацию через системы оповещения. В связи с этим МЧС совместно с Минкомсвязи и Россвязью проводит работы по развитию данных систем.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЧС  оповещение  проверка 

Возврат к списку

Лента новостей

12:20 Происшествия Сбой в движении поездов произошел днем 3 июня на Филевской линии

12:08 В России МЧС впервые включит сирены и прервет передачи на ТВ по всей России

11:55 Город (Москва и область) Лепной декор 50-х годов восстановят на павильоне радиоэлектроники на ВДНХ

10:48 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки выявлено 736 случаев заражения коронавирусом

10:41 Город (Москва и область) В Москве впервые с конца апреля выявлено менее двух тысяч случаев коронавируса за сутки

Актуальные материалы

17:38 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru