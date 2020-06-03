3 июня. Mossovetinfo.ru – В октябре 2020 года МЧС намерена провести во всех российских регионах комплексную проверку систем оповещения, сообщает пресс-служба ведомства.



В рамках проверки планируется запуск электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов во всех регионах.



Решение о проведении масштабной проверки было принято на заседании правительственной комиссии.



Отмечается, что возможности систем оповещения были использованы для информирования населения об ограничительных мерах, введенных в стране в связи с распространением коронавируса.



Также сообщается, что к 2030 году не менее 90% населения должны иметь возможность получать экстренную информацию через системы оповещения. В связи с этим МЧС совместно с Минкомсвязи и Россвязью проводит работы по развитию данных систем.