3 июня. Mossovetinfo.ru – В октябре 2020 года МЧС намерена провести во всех российских регионах комплексную проверку систем оповещения, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках проверки планируется запуск электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов во всех регионах.
Решение о проведении масштабной проверки было принято на заседании правительственной комиссии.
Отмечается, что возможности систем оповещения были использованы для информирования населения об ограничительных мерах, введенных в стране в связи с распространением коронавируса.
Также сообщается, что к 2030 году не менее 90% населения должны иметь возможность получать экстренную информацию через системы оповещения. В связи с этим МЧС совместно с Минкомсвязи и Россвязью проводит работы по развитию данных систем.
12:20 Происшествия Сбой в движении поездов произошел днем 3 июня на Филевской линии
12:08 В России МЧС впервые включит сирены и прервет передачи на ТВ по всей России
11:55 Город (Москва и область) Лепной декор 50-х годов восстановят на павильоне радиоэлектроники на ВДНХ
10:48 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки выявлено 736 случаев заражения коронавирусом
10:41 Город (Москва и область) В Москве впервые с конца апреля выявлено менее двух тысяч случаев коронавируса за сутки
17:38 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве
17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта
20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление
19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска
17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая
14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая
15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы