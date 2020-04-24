24 апреля. Mossovetinfo.ru – Российские медики ожидают на следующей неделе выхода на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила на дистанционной встрече с депутатами Госдумы глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.



«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», - заявила Скворцова.



Под выходом на плато медики подразумевают достижения максимального уровня заболеваемости, после чего уровень заболеваемости начинает снижаться.



В России на 24 апреля зафиксировано 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечились 5568 человек, скончались – 615 человек.