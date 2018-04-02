2 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны публиковаться управляющими организациями в открытом доступе.
«Можно правила дополнить, можно губернаторам подсказать: надо всё это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить, увидеть, что, например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле. И тогда можно уже своим задавать вопрос: почему у вас это столько стоит?», - отметил Медведев, слова которого цитирует сайт правительства РФ.
Такое поручение глава правительства дал после того, как Дмитрий Козак сообщил о результатах мониторинга. Они показали, что одни и те же услуги в однотипных домах в одинаковых климатических, географических условиях часто отличаются в десятки раз. Он отметил, что такая ситуация бывает даже в пределах одного населенного пункта.
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