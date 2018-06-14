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В России
15.06.2018, 07:57
3D-двойник Льва Яшина появился на всех стадионах ЧМ-2018
15 июня. Mossovetinfo.ru – Цифровые двойники легендарного советского вратаря Льва Яшина появились во всех городах чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщается на официальном портале мэра...
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В России
15.06.2018, 07:38
Медведев рассказал, как будут повышать пенсионный возраст
15 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, как будет проходить пенсионная реформа, отметив, что повышение пенсионного возраста будет проходить постепенно.. Слова Медв...
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В России
14.06.2018, 19:55
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию на старте ЧМ-2018
14 июня. Mossovetinfo.ru - Сборная России по футболу одержала победу в своём первом матче на домашнем чемпионате мира. В четверг в «Лужниках» россияне обыграл команду Саудовской Аравии со счетом ...