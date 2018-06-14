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В России     15.06.2018 07:38

Медведев рассказал, как будут повышать пенсионный возраст

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Теги:  пенсии  пенсионный возраст  Дмитрий Медведев  Медведев  правительство 

15 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, как будет проходить пенсионная реформа, отметив, что повышение пенсионного возраста будет проходить постепенно.. Слова Медведева с заседания правительства, которое прошло 14 июня, опубликованы на сайте кабинета министров.

Например, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в 2022 году – в возрасте 62 и 57 лет.

Что касается людей, которые уже вышли на пенсию, то в отношение них никаких правила меняться не будут.

Для того, чтобы пенсионная реформа состоялась, должен быть принят новый закон. Ранее СМИ сообщали, что правительство может внести проект документа в Госдуму уже на этой неделе.


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Теги: 
пенсии  пенсионный возраст  Дмитрий Медведев  Медведев  правительство 

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