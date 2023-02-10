Международный чемпионат по традиционному оленеводству состоится 15–19 марта в Якутии

10 марта. Mossovetinfo.ru - Международный чемпионат по традиционному оленеводству состоится 15–19 марта в Республике Саха (Якутия) в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. События чемпионата организуются в городе Нерюнгри и селе Иенгра, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-офисе председательства России в Арктическом совете.



Чемпионат включает соревнования по различным видам состязаний, среди которых прыжки через нарты, метание аркана среди мужчин и женщин, комбинированная эстафета, ловля оленей, а также гонки на оленьих упряжках.



Помимо этого, участники выявят сильнейших в соревнованиях профессионального мастерства по арктическим компетенциям, среди которых разведение костра в зимних условиях, приготовление ухи на костре и выделка камусов.



В рамках культурной программы чемпионата состоится премьерный показ фильма «Белый ангел тундры», встреча с учениками экспериментальной школы-интерната «Арктика» и посещение Нерюнгринского музея истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянова.



Также в рамках чемпионата состоится Международная конференция «Устойчивое развитие оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике».



Кроме того, запланировано проведение внеочередного заседания правления Ассоциации «Оленеводы мира» и презентации проекта строительства этно-туристического комплекса «Уникальная Иенгра».