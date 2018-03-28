МИД обвинил Великобританию по формированию презумпции вины России

28 марта. Mossovetinfo.ru – В распространенном в среду «Заявлении МИД России» отмечается, что по всему миру усилиями Великобритании развёрнута «кампания по формированию абсолютной презумпции вины России».

В деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери британская сторона пренебрегает всеми нормами международного права, этики и здравого смысла, заявили в пресс-службе российского МИД.



В заявлении МИД обмечается, что «инспирирована безосновательная высылка российских дипломатов», а законные требования России «предоставить образцы применённого вещества были проигнорированы».



«Идёт сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ. Очевидна линия на противодействие политико-дипломатическому взаимодействию с целью объективного и всестороннего рассмотрения инцидента в Солсбери», — подчеркивается в заявлении.