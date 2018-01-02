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В России     02.01.2018 15:23

МИД Украины обратился в МИД России в связи с задержанием в Москве участника АТО

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Теги:  Россия  Украина  МИД  обращение  Москва  АТО  задержание  Негода 

2 января. Mossovetinfo.ru – МИД Украины просит подтвердить факт задержания в Москве участника АТО Олега Негоды и разъяснить все обстоятельства, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию официального представителя департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

«Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца», - сообщил Кирилич.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве 24-25 декабря был задержан неизвестными участник Антитеррористической операции (АТО) Олег Негода, который в конце декабря 2017 года уехал в Саратов к сестре. По информации СМИ, киевлянин Олег Александрович Негода в 2016-17 годах проходил службу в зоне проведения АТО.

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Теги: 
Россия  Украина  МИД  обращение  Москва  АТО  задержание  Негода 

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