25 октября. Mossovetinfo.ru – Минфин РФ и Центробанк разработали параметры новой накопительной пенсионной системы, которая позволит гражданам самостоятельно накапливать пенсию при поддержке государства, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.



Проект, который назвали гарантированным пенсионным планом (ГПП), в ближайшее время планируется вынести на публичные слушания.



К ГПП смогут подключится граждане, которые захотят накопить на «вторую пенсию» самостоятельно или при помощи работодателя. Для этого выплаты и взносы предлагается освободить от НДФЛ, льготы предусмотрены и для работодателей, которые захотят помочь своим сотрудникам накопить на «вторую пенсию».



Граждане будут иметь право перевести в ГПП все накопления, которые формировались с помощью обязательного пенсионного страхования, однако это не будет обязательным. Участник ГПП будет иметь право менять размер взносов, или приостанавливать их выплату на срок до пяти лет.



Фонд, в который будут вноситься взносы, обязан будет фиксировать поступившие средства. Размер каждой последующей фиксации не может быть меньше суммы предыдущей с поступившими взносами и инвестдоходом. Если за прошедшее после прежней фиксации время фонд понесет убытки, он будет обязан покрыть их из собственных средств. Кроме того, на внесенные средства будет распространена система государственных гарантий. При этом под гарантии попадут не только резервы, сформированные на стадии накопления, но и выплаты.



Предусмотрена также возможность единовременной выплаты всех накопленных средств. Кроме того, человек может начать получать пенсионные выплаты до наступления пенсионного возраста, если он делал взносы на «вторую пенсию» 30 лет.