12 октября. Mossovetinfo.ru – Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до конца 2021 года, соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен, сообщает РИА Новости.
Согласно проекту постановления, объем выдачи льготных ипотечных кредитов предлагается увеличить с 900 миллиардов до 2,8 триллиона рублей.
Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Однако 24 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство поддержит продление программы льготной ипотеки.
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