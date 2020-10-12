12 октября. Mossovetinfo.ru – Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до конца 2021 года, соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен, сообщает РИА Новости.



Согласно проекту постановления, объем выдачи льготных ипотечных кредитов предлагается увеличить с 900 миллиардов до 2,8 триллиона рублей.



Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Однако 24 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство поддержит продление программы льготной ипотеки.