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В России     16.09.2020 00:57

Минфин предложил в 2021 году резко поднять акцизы на табак

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Теги:  сигареты  табак  акцизы 

16 сентября. Mossovetinfo.ru - Минфин предложил с 2021 года резко повысить акцизы на табачные изделия, чтобы компенсировать выпавшие из-за пандемии коронавируса доходы бюджета, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

Предлагается поднять акцизы на сигареты, табачные изделия и электронные сигареты сразу на 20% по сравнению с существующими ставками.

При этом, действующая версия Налогового кодекса и ранее предполагала повышение акцизов на сигареты и табачную продукцию в 2021 году, но на 4%.

Если решение о резком повышении акцизов на сигареты и табачную продукцию будет принято, это приведет к их резкому подорожанию. Средневзвешенная цена пачки сигарет в розничной продаже может достигнуть 140 рублей. В среднем цена пачки сигарет вырастет на 20 рублей.

Предложение Минфина поддерживает Минздрав, так как на фоне повышения акцизов сокращается количество курильщиков.

В тоже время, по мнению производителей сигарет и табачных изделий, резкое повышение цен на табачную продукцию на фоне падения доходов населения приведет к тому, что граждане станут активнее покупать контрафакт и контрабанду, что обрушит легальный рынок. В итоге это приведет к тому, что потери федерального бюджета из-за падения легального рынка вырастут кратно.


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Теги: 
сигареты  табак  акцизы 

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