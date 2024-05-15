Минфин внес в правительство законопроект по совершенствованию налоговой системы

29 мая — Mossovetinfo.ru — Минфин России внес в Правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем - на заседании Правительства РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.



Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, это позволит обеспечить реализацию поручений Президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках Послания.



«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — отметил Министр финансов Антон Силуанов, чьи слова сообщила пресс-служба Минфина.



По его словам, работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.