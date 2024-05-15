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В России
29.05.2024, 05:59
Минфин внес в правительство законопроект по совершенствованию налоговой системы
29 мая — Mossovetinfo.ru — Минфин России внес в Правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в З...
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В России
18.05.2024, 07:54
Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
18 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между св...
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В России
15.05.2024, 11:49
Путин назначил в пяти регионах врио губернаторов
15 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернаторов (...