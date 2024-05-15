 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     29.05.2024 05:59

Минфин внес в правительство законопроект по совершенствованию налоговой системы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  налоги  бюджет  Правительство  Минфин  президент  Послание 

29 мая — Mossovetinfo.ru — Минфин России внес в Правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем - на заседании Правительства РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, это позволит обеспечить реализацию поручений Президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках Послания.

«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — отметил Министр финансов Антон Силуанов, чьи слова сообщила пресс-служба Минфина.

По его словам, работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
налоги  бюджет  Правительство  Минфин  президент  Послание 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

05:59 В России Минфин внес в правительство законопроект по совершенствованию налоговой системы

08:45 Город (Москва и область) Собянин: Цикл мероприятий для собак и их владельцев пройдет в Москве в июне

08:38 Общество Предварительные итоги праймериз «Единой России» в Мосгордуму

08:11 Общество Рейтинг партии «Яблоко» впервые опустился до 0% - ФОМ

07:19 Город (Москва и область) До 26 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 25 мая

Актуальные материалы

09:22 Город (Москва и область) Новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города

12:55 В мире Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга – Путин

11:01 Город (Москва и область) Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru