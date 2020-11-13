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В России     13.11.2020 14:10

Минимальная розничная цена на водку вырастет с нового года

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Теги:  алкоголь  торговля  цены  рост цен 

13 ноября. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2021 года повышаются минимальные розничные цены на игристые вина и крепкий алкоголь, соответствующие приказы подписал министр финансов Антон Силуанов, сообщает РБК.

Минимальная цена бутылки шампанского вырастет на 3% - со 164 до 169 рублей. Минимальная стоимость бутылки коньяка объемом 0,5 литра также вырастет примерно на 3% - с 433 до 446 рублей. Чуть меньше подорожает бренди - с 315 до 324 рублей или на 2,85%.

Больше всего подорожает водка, цена самой дешевой бутылки водки объемом 0,5 литра вырастет с 230 до 243 рублей, рост стоимости составит 5,65%.


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Теги: 
алкоголь  торговля  цены  рост цен 

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