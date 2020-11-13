13 ноября. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2021 года повышаются минимальные розничные цены на игристые вина и крепкий алкоголь, соответствующие приказы подписал министр финансов Антон Силуанов, сообщает РБК.



Минимальная цена бутылки шампанского вырастет на 3% - со 164 до 169 рублей. Минимальная стоимость бутылки коньяка объемом 0,5 литра также вырастет примерно на 3% - с 433 до 446 рублей. Чуть меньше подорожает бренди - с 315 до 324 рублей или на 2,85%.



Больше всего подорожает водка, цена самой дешевой бутылки водки объемом 0,5 литра вырастет с 230 до 243 рублей, рост стоимости составит 5,65%.