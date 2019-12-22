22 декабря. Mossovetinfo.ru – В России с 1 января вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк, соответствующий приказ Минфина РФ опубликован на официальном портале правовой информации.



Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 года составит 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк – 433 рубля за 0,5 литра. В настоящее время минимальная розничная цена на водку составляет 215 рублей, на коньяк - 388 рублей.



Также согласно приказу, с 1 января до 315 рублей за 0,5 литра вырастет минимальная розничная цена бренди.



Помимо этого, сообщается, что с 1 января вырастет закупочная цена на этиловый спирт из пищевого сырья. Она составит 57 рублей за литр.