Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     22.12.2019 17:24

Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут в России с 1 января

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минфин  алкоголь  цены  водка  коньяк 

22 декабря. Mossovetinfo.ru – В России с 1 января вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк, соответствующий приказ Минфина РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 года составит 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк – 433 рубля за 0,5 литра. В настоящее время минимальная розничная цена на водку составляет 215 рублей, на коньяк - 388 рублей.

Также согласно приказу, с 1 января до 315 рублей за 0,5 литра вырастет минимальная розничная цена бренди.

Помимо этого, сообщается, что с 1 января вырастет закупочная цена на этиловый спирт из пищевого сырья. Она составит 57 рублей за литр.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минфин  алкоголь  цены  водка  коньяк 

Возврат к списку

Лента новостей

17:24 В России Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут в России с 1 января

16:04 Происшествия Неизвестный открыл стрельбу на юге Москвы

14:48 В мире Forbes назвал самых успешных и самых неудачливых миллиардеров 2019 года

14:26 Город (Москва и область) Москвичей предупредили об ожидающемся тумане 22-23 декабря

13:51 Город (Москва и область) В Бескудниковском районе началось переселение 15-го дома в рамках программы реновации

Актуальные материалы

13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова

13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин

09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов

16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат

18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru