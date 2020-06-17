17 июня. Mossovetinfo.ru – Министерство просвещения утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.
Пробный экзамен пройдет 29 или 30 июня, затем, 3 июля пройдет экзамен по географии, литературе и информатике. Экзамен по русскому языку (самый массовый экзамен ЕГЭ) пройдет 6 и 7 июля, экзамен по математике – 10 июля, 13 июля пройдут экзамены по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии. Также 20 июля будет проведена письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Устная часть экзамена по иностранным языкам пройдет 22 и 23 июля.
24 июля будет резервным днем для сдачи всех предметов, кроме русского языка и иностранных языков, 25 июля – резервный день для сдачи всех предметов.
Те, кто по уважительным причинам не смогут сдать экзамены в основные и резервные дни, смогут сдать географию, литературу, информатику, биологию, историю и устный экзамен по иностранным языкам 3 августа, русский язык – 5 августа, обществознание, химию, физику, письменно иностранные языки, математику - 7 августа. Кроме того, 8 августа можно будет сдать ЕГЭ по всем предметам.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году, сдача ЕГЭ была перенесена с 8 июня на более поздний срок. Аттестаты школьникам будут выданы без сдачи ЕГЭ. Сдавать Единый государственный экзамен необходимо только тем выпускникам, которые собираются поступать в Высшие учебные заведения.
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