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В России
04.08.2023, 08:52
Министр обороны РФ Шойгу проверил пункт управления войск «Центр» в зоне СВО
4 августа — Mossovetinfo.ru — Министр обороны РФ проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зо...
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В России
26.07.2023, 17:32
Госдума закрыла весеннюю сессию, было принято 500 законов
26 июля — Mossovetinfo.ru — 26 июля завершилась весенняя сессия Государственной Думы, было принято 500 законов, большин...
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В России
21.07.2023, 11:01
Призывной возраст срочной службы в России составит с 18 до 30 лет - Картаполов
21 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывной воз...