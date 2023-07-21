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В России     04.08.2023 08:52

Министр обороны РФ Шойгу проверил пункт управления войск «Центр» в зоне СВО

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Теги:  СВО  спецоперация  Шойгу  Минобороны  группировка войск «Центр» 

4 августа — Mossovetinfo.ru — Министр обороны РФ проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации, заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на тактических направлениях, сообщает telegram-канал Минобороны РФ.

"Сергей Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении и овладение нашими войсками более выгодных позиций", - отмечается в сообщении.

"Министр обороны РФ обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций. Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих", - сообщает Минобороны .

Командующий группировкой представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники, в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90. Данная боевая машина, вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

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Карта места

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Теги: 
СВО  спецоперация  Шойгу  Минобороны  группировка войск «Центр» 

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