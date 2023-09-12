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В России
13.09.2023, 08:53
Минобороны РФ сообщило о повреждении ракетами ВСУ двух российских кораблей находящихся на ремонте
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Минобороны РФ сообщило о повреждении ракетами ВСУ двух российских кораблей находящи...
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В России
13.09.2023, 08:34
Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Во...
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В России
12.09.2023, 07:22
8−10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тыс. кибератак – МИД
12 сентября — Mossovetinfo.ru — Запад пытался сорвать избирательную кампанию в России. Только за два дня 8-10 сентября ...