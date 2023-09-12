Минобороны РФ сообщило о повреждении ракетами ВСУ двух российских кораблей находящихся на ремонте

13 сентября — Mossovetinfo.ru — Минобороны РФ сообщило о повреждении ракетами ВСУ двух российских кораблей находящихся на ремонте после атаки минувшей ночью судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе.



" Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.



Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", - говорится в сообщении Минобороны России.