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В России     13.09.2023 08:53

Минобороны РФ сообщило о повреждении ракетами ВСУ двух российских кораблей находящихся на ремонте

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Теги:  Россия  Украина  Севастополь  крылатые ракеты  судоремонтный завод 

13 сентября — Mossovetinfo.ru — Минобороны РФ сообщило о повреждении ракетами ВСУ двух российских кораблей находящихся на ремонте после атаки минувшей ночью судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе.

" Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", - говорится в сообщении Минобороны России.

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Теги: 
Россия  Украина  Севастополь  крылатые ракеты  судоремонтный завод 

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