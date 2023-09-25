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В России
29.09.2023, 07:12
Минобороны РФ: в ночь на пятницу средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников
29 сентября — Mossovetinfo.ru — Российские военные заявили, что в ночь на пятницу, 29 сентября, было уничтожено одинна...
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В России
28.09.2023, 16:37
Состоялась рабочая встреча Путина с главой Чечни Кадыровым
28 сентября — Mossovetinfo.ru — Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с главой Чеченской Республики Рамзан...
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В России
25.09.2023, 08:52
Комитет Совфеда рекомендовал переназначить Зорькина главой Конституционного суда
25 сентября — Mossovetinfo.ru — Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рекомен...