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В России     29.09.2023 07:12

Минобороны РФ: в ночь на пятницу средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников

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Теги:  Минобороны РФ  БПЛА  беспилотники 

29 сентября — Mossovetinfo.ru — Российские военные заявили, что в ночь на пятницу, 29 сентября, было уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

" В ночь на 29 сентября т.г. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и 10 - над Курской.", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области, обесточены пять населенных пунктов и больница, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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Теги: 
Минобороны РФ  БПЛА  беспилотники 

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