15 мая. Mossovetinfo.ru – Министерство обороны завершило строительство 16 медицинских центров для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса, об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.
Медицинские центры построены в 15 регионах страны от Калининграда до Дальнего Востока, включая южные регионы, в том числе Крым. Они могут одновременно принять 1600 пациентов и будут оказывать помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению.
Первые восемь центров были построены к 30 апреля.
«Сегодня вводим в строй еще восемь - в Калининграде, Пушкине, Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске», - доложил президенту Шойгу.
Все построенные центры укомплектованы современными медицинским оборудованием, создан запас необходимых лекарственных средств, а также средстви индивидуальной защиты для персонала.
В общей сложности в медцентрах будет работать более 2 тысяч человек. Все они прошли подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии имени Кирова.
Путин заявил, что, когда задача строительства новых медцентров была поставлена, даже у него были сомнения, что эта работа может быть выполнена в такой короткий срок. В связи с окончанием строительства Путин поблагодарил Министерство обороны за качественную и быструю работу.
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