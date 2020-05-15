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В России     15.05.2020 14:38

Минобороны завершило строительство 16 медцентров для борьбы с коронавирусом

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Теги:  Минобороны  строительство  медицинские центры  коронавирус 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Министерство обороны завершило строительство 16 медицинских центров для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса, об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.

Медицинские центры построены в 15 регионах страны от Калининграда до Дальнего Востока, включая южные регионы, в том числе Крым. Они могут одновременно принять 1600 пациентов и будут оказывать помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению.

Первые восемь центров были построены к 30 апреля.

«Сегодня вводим в строй еще восемь - в Калининграде, Пушкине, Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске», - доложил президенту Шойгу.

Все построенные центры укомплектованы современными медицинским оборудованием, создан запас необходимых лекарственных средств, а также средстви индивидуальной защиты для персонала.

В общей сложности в медцентрах будет работать более 2 тысяч человек. Все они прошли подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии имени Кирова.

Путин заявил, что, когда задача строительства новых медцентров была поставлена, даже у него были сомнения, что эта работа может быть выполнена в такой короткий срок. В связи с окончанием строительства Путин поблагодарил Министерство обороны за качественную и быструю работу.


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Теги: 
Минобороны  строительство  медицинские центры  коронавирус 

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