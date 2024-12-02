Минобрнауки изменило порядок приема на обучение в ВУЗы

5 декабря — Mossovetinfo.ru — Минобрнауки опубликовало правила приема на обучение в ВУЗах до 2029 года и скорректировало процедуру приема на целевой набор. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27.11.2024 № 821 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» опубликован на официальном портале правовых актов.



Порядок вступает в силу 1 марта 2025 года и действует до 1 сентября 2029 года.



Согласно новому Порядку приема на обучение по образовательным программам высшего образования:

— единые сроки приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры — с 20 июня по 1 октября;

— единое для всех вузов предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и специалитета в каждой организации, — 5;

— списки подавших документы и конкурсные списки публикуются на Портале госуслуг;

— новое индивидуальное достижение по программам бакалавриата и специалитета, за которое вуз может начислять баллы — дополнительное образование по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим конкурсному профилю;

— в конкурсном списке указывается высший проходной приоритет каждого поступающего;

— возможность проведения при приеме на платные места отдельного конкурса для лиц со средним профессиональным или высшим образованием;

— зачисление на бюджетные места не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление.



Приоритетный прием на бюджетные места на бакалавриат и специалитет должен завершиться не позднее 2–3 августа, основной этап приема — 6–7 августа, дополнительный — 10–11 августа, а прием на платные места — 30 сентября. Зачисление в магистратуру должно завершиться 29 августа в рамках основного приема и не позже 20 сентября в рамках дополнительного.



По сообщению Дума ТВ, , член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко отмечает, что в прошлом году из-за выделения больших квот на целевые места появилась проблема: они оказались не все заполненными. Она отметила, что связывали это с тем, что коммуникации с электронную площадку не получилось сделать между абитуриентом и заказчиком целевого обучения. Парламентарий подчеркнула, что сохранился порядок приема в пять вузов, выстраивание приоритетов.