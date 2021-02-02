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В России     02.02.2021 10:01

Минпромторг предложил давать нуждающимся россиянам деньги на еду

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Теги:  Минпромторг  социальная поддержка  помощь  еда  деньги 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Минпромторг предложил ежемесячно перечислять нуждающимся гражданам средства на покупку продуктов, соответствующий доклад ведомство направило в правительство, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в кабмине.

В список тех, кто получит такую поддержку могут войти беременные женщины и кормящие матери, дети всех возрастов, а также люди, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах). Им могут перечислять средства на продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи.

В тоже время, по данным издания, в настоящее время правительство не обсуждает введение продовольственных карточек или других вариантов продовольственной помощи. Пока в рамках Доктрины продовольственной безопасности накапливаются предложения различных ведомств: Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минздрава, Минтруда и Роспотребнадзора.

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Теги: 
Минпромторг  социальная поддержка  помощь  еда  деньги 

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