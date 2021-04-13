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В России     13.04.2021 13:47

Минпромторг расширит категории участников программы льготного автокредитования

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Теги:  Минпромторг  автокредит  авторынок 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Минпромторг в ближайшее время расширит категории участников программы льготного автокредитования, заявил на онлайн-брифинге Ассоциации европейского бизнеса глава ведомства Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Кроме того, в ближайшее время Минпромторг выделит дополнительные средства на финансирование программы льготного автолизинга.

По мнению Мантурова, этих мер будет достаточно для того, чтобы поддержать российский авторынок до конца текущего года.

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Теги: 
Минпромторг  автокредит  авторынок 

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