10 марта. Mossovetinfo.ru – Минсельхоз РФ не ожидает повышения цен на основные продукты питания в связи со скачком курса валют, сообщается на официальном сайте ведомства.



Сообщается, что возможно лишь незначительное увеличение стоимости импортируемых товаров.



При этом отмечается, что доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна. При этом, основная доли импортных продуктов уже закуплена.



Также сообщается, что подготовка аграриев к весенним полевым работам была обеспечена заблаговременно.