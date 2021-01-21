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В России     21.01.2021 11:54

Минсельхоз рекомендовал регионам сдерживать цены на макароны, яйца и картофель

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Теги:  Минсельхоз  продукты  рост цен 

21 января. Mossovetinfo.ru – Минсельхоз рекомендовал властям регионов провести переговоры с производителями о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что нет никаких оснований для удорожания некоторых базовых продуктов питания, а меры правительства по борьбе с ростом цен назвали эффективными.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил о необходимости остановить рост цен на базовые продукты питания. В результате действий правительства производители сахара и подсолнечного масла подписали соглашение о заморозке цен на свою продукцию.


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Теги: 
Минсельхоз  продукты  рост цен 

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