Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     13.01.2020 09:40

Минспросвещения планирует изменить систему оплаты труда учителей

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Министерство просвещения  учителя  оплата труда 

13 января. Mossovetinfo.ru – Министерство просвещение готовит поправки в Трудовой кодекс, которые должны изменить систему оплаты труда российских учителей, сообщила в интервью «Российской газете» глава ведомства Ольга Васильева.

Минпросвещения предлагает 70% фонда оплаты труда официально направлять на выплату одного оклада по ставке. Еще 30% фонда должно уходить на надбавки. Подобные рекомендации есть сейчас, однако они не являются обязательными, поэтому регионы самостоятельно определяют, как начислять оклады и надбавки учителям. В результате пропорция 70 на 30 соблюдается не везде. В результате многие учителя вынуждены работать на полторы ставки и больше, чтобы получать надбавки.

Вносимые поправки позволят создать единую модель оплаты труда учителей во всей стране и заметно снизить нагрузку на них. При этом, базовые гарантии будут действовать на федеральном уровне.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Министерство просвещения  учителя  оплата труда 

Возврат к списку

Лента новостей

09:58 В России Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов

09:40 В России Минспросвещения планирует изменить систему оплаты труда учителей

09:06 Город (Москва и область) Пять московских музеев изменили дни бесплатных посещений

08:55 Общество Россияне поделились ожиданиями на 2020 год

08:35 Город (Москва и область) Названы районы Москвы, в которых активнее всего проходит переселение по реновации

Актуальные материалы

12:09 Город (Москва и область) На Ярославском направлении МЖД с 13 января начнут курсировать 27 дополнительных электричек

17:09 Город (Москва и область) Москва вошла в пятерку лучших городов мира

13:46 Город (Москва и область) Строительство Северо-Восточной хорды завершат в 2022 году

08:37 Город (Москва и область) Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлили до конца января

13:02 В России В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru