13 января. Mossovetinfo.ru – Министерство просвещение готовит поправки в Трудовой кодекс, которые должны изменить систему оплаты труда российских учителей, сообщила в интервью «Российской газете» глава ведомства Ольга Васильева.
Минпросвещения предлагает 70% фонда оплаты труда официально направлять на выплату одного оклада по ставке. Еще 30% фонда должно уходить на надбавки. Подобные рекомендации есть сейчас, однако они не являются обязательными, поэтому регионы самостоятельно определяют, как начислять оклады и надбавки учителям. В результате пропорция 70 на 30 соблюдается не везде. В результате многие учителя вынуждены работать на полторы ставки и больше, чтобы получать надбавки.
Вносимые поправки позволят создать единую модель оплаты труда учителей во всей стране и заметно снизить нагрузку на них. При этом, базовые гарантии будут действовать на федеральном уровне.
09:58 В России Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов
09:40 В России Минспросвещения планирует изменить систему оплаты труда учителей
09:06 Город (Москва и область) Пять московских музеев изменили дни бесплатных посещений
08:55 Общество Россияне поделились ожиданиями на 2020 год
08:35 Город (Москва и область) Названы районы Москвы, в которых активнее всего проходит переселение по реновации
12:09 Город (Москва и область) На Ярославском направлении МЖД с 13 января начнут курсировать 27 дополнительных электричек
17:09 Город (Москва и область) Москва вошла в пятерку лучших городов мира
13:46 Город (Москва и область) Строительство Северо-Восточной хорды завершат в 2022 году
08:37 Город (Москва и область) Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлили до конца января
13:02 В России В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов