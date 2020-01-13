13 января. Mossovetinfo.ru – Министерство просвещение готовит поправки в Трудовой кодекс, которые должны изменить систему оплаты труда российских учителей, сообщила в интервью «Российской газете» глава ведомства Ольга Васильева.



Минпросвещения предлагает 70% фонда оплаты труда официально направлять на выплату одного оклада по ставке. Еще 30% фонда должно уходить на надбавки. Подобные рекомендации есть сейчас, однако они не являются обязательными, поэтому регионы самостоятельно определяют, как начислять оклады и надбавки учителям. В результате пропорция 70 на 30 соблюдается не везде. В результате многие учителя вынуждены работать на полторы ставки и больше, чтобы получать надбавки.



Вносимые поправки позволят создать единую модель оплаты труда учителей во всей стране и заметно снизить нагрузку на них. При этом, базовые гарантии будут действовать на федеральном уровне.