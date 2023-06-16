 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     17.06.2023 10:28

Минстрой РФ рассчитывает на снижение цен на жилье

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  жилье  цены  спрос  предложение  Россия  Минстрой  прогноз 

17 июня — Mossovetinfo.ru — Минстрой РФ рассчитывает на снижение цен на жилье на фоне роста предложения, сказал в пятницу в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Предложение растет. Сегодня в стройке многоквартирного жилья мы превысили 100 млн кв. м. Градостроительный потенциал в стране достиг 400 млн кв. м. Когда предложение превышает спрос, начинают снижаться цены. Мы тоже на это очень сильно рассчитываем", — рассказал глава Минстроя.

Объемы строительства многоквартирного жилья в РФ превысили 100 млн кв. м.

Также министр отметил, что в России создаются новые механизмы поддержки на территориях, где маржинальность проектов очень низкая.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
жилье  цены  спрос  предложение  Россия  Минстрой  прогноз 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:28 В России Минстрой РФ рассчитывает на снижение цен на жилье

09:54 Общество До 18 июля, дня празднования памяти Сергия Радонежского, останется в храме Христа Спасителя Икона «Троица» Андрея Рублева

22:26 Общество Митрохин отказался от участия в выборах мэра Москвы

17:01 В России Первые летние Всемирные игры дружбы решено провести в Москве в сентябре 2024 года

11:39 Город (Москва и область) «Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары 30 градусов

Актуальные материалы

12:46 Город (Москва и область) Собянин: началось строительство МЦД-5 — тоннель длинной около 20 км

10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова

00:38 Общество Икона Святой Троицы будет принесена в храм Христа Спасителя 4 июня до 18 июня

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru