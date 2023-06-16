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В России
17.06.2023, 10:28
Минстрой РФ рассчитывает на снижение цен на жилье
17 июня — Mossovetinfo.ru — Минстрой РФ рассчитывает на снижение цен на жилье на фоне роста предложения, сказал в пят...
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В России
16.06.2023, 17:01
Первые летние Всемирные игры дружбы решено провести в Москве в сентябре 2024 года
16 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр ...
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В России
16.06.2023, 11:19
Встреча Путина с африканскими лидерами, работающими в пятницу в Киеве, - запланирована на субботу
16 июня — Mossovetinfo.ru — В субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге состоится встреча с африканскими лидерами в которой,...