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В России     08.06.2021 15:04

Минтранс предложил запретить езду по тротуарам на самокатах тяжелее 35 килограммов

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Теги:  Минтранс  электросамокаты  ПДД  ограничения 

8 июня. Mossovetinfo.ru — Минтранс предложил запретить езду по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 килограммов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.

По словам Луговенко, соответствующие поправки в Правила дорожного движения Минатранс сейчас обсуждает с МВД РФ.

При этом, Луговенко уточнил, что речь идет именно об электросамокатах. Граждане, передвигающиеся на самокатах без двигателей и на роликах, по-прежнему будут приравнены к пешеходам, и будут иметь право передвигаться по тротуарам.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что столичные власти разработали меры по регулированию езды на электросамокатах.

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Карта места

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Теги: 
Минтранс  электросамокаты  ПДД  ограничения 

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