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В России     12.08.2020 08:52

Минтруд предлагает повысить пособия на детей из малоимущих семей

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Теги:  Минтруда  дети  пособия 

12 августа. Mossovetinfo.ru – Минтруд предлагает со следующего года повысить пособия на детей от 3 до 7 лет для малоимущих семей, соответствующие поправки в законодательство уже готовятся в ведомстве, сообщают «Известия».

Размер выплат предлагается поднять на 5,5 тысячи рублей, в среднем по стране пособие составит 11-12 тысяч рублей.

В пресс-службе Минтруда отметили, что необходимость повышения пособия связана стем, что в ряде случаев его нынешний размер оказался недостаточным, чтобы вывести семью из бедности, и чтобы среднедушевые доходы семей достигли прожиточного минимума.

Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер пособия различается в зависимости от региона и составляет половину прожиточного минимума на детей. В среднем по стране на данный момент размер пособия составляет 5,5 тысячи рублей.


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Теги: 
Минтруда  дети  пособия 

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