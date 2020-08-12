12 августа. Mossovetinfo.ru – Минтруд предлагает со следующего года повысить пособия на детей от 3 до 7 лет для малоимущих семей, соответствующие поправки в законодательство уже готовятся в ведомстве, сообщают «Известия».



Размер выплат предлагается поднять на 5,5 тысячи рублей, в среднем по стране пособие составит 11-12 тысяч рублей.



В пресс-службе Минтруда отметили, что необходимость повышения пособия связана стем, что в ряде случаев его нынешний размер оказался недостаточным, чтобы вывести семью из бедности, и чтобы среднедушевые доходы семей достигли прожиточного минимума.



Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер пособия различается в зависимости от региона и составляет половину прожиточного минимума на детей. В среднем по стране на данный момент размер пособия составляет 5,5 тысячи рублей.