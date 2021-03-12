12 марта. Mossovetinfo.ru – Минтруд предлагает скорректировать программу выплат пособий семья с детьми от 3 до 7 лет и сделать ее более адресной, сообщает «Коммерсантъ»
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В настоящее время пособия могут получать семьи с детьми от 3 до 7 лет, суммарный доход которых меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Однако, по мнению Минтруда, часто пособия получают семьи, которые по формальным признакам имеют на них право, но в тоже время имеют неучтенные, «серые» доходы.
В связи с этим ведомство предлагает ограничить выплаты для семей с формально низкими доходами, но существенным семейным имуществом, а также высоким уровнем потребления.
По мнению Минтруда, не может считаться бедной семья, имеющая в собственности несколько домов, площадью более 40 квадратных метров на человека. Также предлагается лишить права на получение выплат семьи с высоким уровнем потребления, например, имеющие в собственности несколько машин, или новый дорогой джип.
В тоже время на выплаты смогут претендовать семьи, которые имеют в собственности одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок 0,25 га, гараж, новый легковой автомобиль (с оговорками), мотоцикл, трактор и сбережения порядка 200 тысяч рублей.
Также предлагается лишить права на получение пособий семьи, взрослые члены которых принципиально не работают и не имеют никаких белых доходов: зарплат, пенсий, предпринимательских доходов, выплат по договорам, стипендий, гонораров.
По мнению Минтруда люди имеют право не работать, но они не должны в этом случае претендовать на меры социальной поддержки.
При этом, выделяется ряд случаев, когда человек не работает, но имеет право на выплаты. Это возможно в случае долгосрочного лечения, ухода за детьми в многодетной семье или в семье с одним родителем, служба в армии, уход за ребенком до 3 лет, отбытие наказание, официальная регистрация в качестве безработного.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ
о ранжировании выплат на детей от 3 до 7 лет.