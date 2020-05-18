18 мая. Mossovetinfo.ru – Минтруд разработал законопроект, согласно которому месячная выплата по накопительной пенсии будет сокращена за счет увеличения срока выплаты до 264 месяцев, или до 22 лет — на шесть месяцев больше предыдущего срока, сообщают «Известия».



По данным издания, подобное предложение Минтруд разработал опираясь на данные Росстата, об увеличении продолжительности жизни россиян.



Сейчас срок расчета выплаты накопительной части пенсии составляет 258 недель. Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определяется на основании данных Росстата и ежегодно закрепляется федеральным законом.



При этом, в ведомстве отметили, что у россиян нет риска не получить накопительную часть пенсии полностью. Согласно закону россияне могут получить эту сумму целиком или оставить в наследство.



Срок выплаты накопительной пенсии повышается регулярно с 2016 года. За это время он уже вырос на 30 месяцев.



При этом, размер выплат по накопительной пенсии не влияет на размер страховой пенсии, которая вычисляется исходя из трудового стажа и размера пенсионных отчислений.