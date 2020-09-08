8 сентября. Mossovetinfo.ru – Минтруд подготовил проект постановления правительства, определяющий, как россияне будут отдыхать в 2021 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
График формировался с учетом интересов разных категорий граждан и организаций, и, по мнению ведомства, позволит более рационально использовать выходные и праздничные дни.
Новогодние праздники в 2021 году предлагается отмечать с 1 по 10 января, День защитника Отечества – с 21 по 23 февраля, Международный женский день – с 6 по 8 марта, Праздник весны и труда – с 1 по 3 мая, День Победы – с 8 по 10 мая, День России – с 12 по 14 июня, День народного единства – с 4 по 7 ноября. Кроме того, 31 декабря предлагается сделать предновогодний выходной.
Проект выходных и праздничных дней размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.
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